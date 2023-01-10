جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستشارك رابطة العالم الإسلامي بوصفها "شريكاً استراتيجياً" في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، المقام في جدة تحت شعار "الجودة في منظومة الخدمات".ووجَّه معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بأن تتضمّن هذه الشراكة الاستراتيجية إطلاق النسخة الأحدث من "المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية"، خلال فعاليات "إكسبو الحج 2023"، ليمثِّل المشاركة الحضارية الأهمَّ من نوعها في إبراز مضامين السيرة النبوية الشريفة، والحضارة الإسلامية، ولاسيما السيرة العطرة في المشاهد المباركة للحج والعمرة، في سياق متكامل ينسجم مع رؤية المملكة 2030، بتعزيز الباعث الإيماني للحاج والمعتمر والزائر.ويشتمل المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية على أعداد حافلة من الأقسام والأجنحة، حاملاً شعار "السيرة كأنك تعيشها"، منها: قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنك معه في مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر مجسمات تاريخية وأطالس عصرية وتقنيات إبداعية ما يجعل الزائر يعيش تلك الحقبة وذلك الزمان بوجدانه الإيمانية بمزيد من التفكر والتذكر والاعتبار وكأنه يعيش تلك الرحاب.كما يشتمل المتحف على قسمٍ إبداعيٍّ كبيرٍ عن الحج والعمرة والزيارة، وقسم الحجرة النبوية الشريفة، وهو قسمٌ يأخذ الزائر وكأنه داخل تلك الحجرة الشريفة عبر تقنية الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، إضافة إلى قسم: "أعظم منبر بالدنيا"، وهو قسم يتعرَّف فيه الزائر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته وكأنه يراه، وقسم يشتمل على عرض وثائقي لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة والحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //16:01ت م0129