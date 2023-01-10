جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسناقشت جلسات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في جلسة "فقه التيسير في الحج وأثره في تسهيل الخدمات"، أهمية دور التطبيقات الإلكترونية في تيسير أداء مناسك وأركان الحج والعمرة مما يوفر الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن ليتفرغوا لأداء نسك الحج والعمرة بكل يسر وروحانية.ورأس الجلسة معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، بحضور معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب بن مصطفى سانو، ورئيس منظمة الشؤون الدينية التركية علي بن عبدالرحمن تورغوت ارباش، والشيخ محمد بن فايز من دار الإفتاء في جمعية نهضة العلماء في إندونيسيا.وسلطت الجلسة الضوء على القواعد الأصولية في ضوء يسر الشريعة، وضوابط التيسير بوصفه مقصدًا من مقاصد الشريعة الإسلامية، وناقشت مظاهر التيسير في الحج على ضوء النصوص الشرعية.وفي السياق ذاته أشار الدكتور سانو إلى أثر مراعاة مقصد التيسير في الترجيح في مسائل الحج، وأثر التوعية الدينية للحجاج في تيسير شعيرة الحج.فيما قدم رئيس منظمة الشؤون الدينية التركية ، صورًا عن تيسير الحج، مشيدًا بالإجراءات الحكومية المتطورة التي اتخذتها حكومة المملكة للإسهام في تيسير الحج.// انتهى //16:05ت م0131