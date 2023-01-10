الطائف 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأطلقت جامعة الطائف ممثلة في الكلية التطبيقية , اليوم , المعسكر العلمي ( مهارات المستقبل) ولمدة 8 أيام بمجموعة من المحاضرات والورش التدريبية التخصصية والجلسات الحوارية والإرشادية القصيرة والمكثفة لصقل المهارات المستقبلية لكافة الطلبة في مجتمع الطائف أو المجتمع المحلي.وأكدت جامعة الطائف أن المعسكر يهدف إلى التعريف بأعمال ورؤية الكلية التطبيقية، والتعريف بمهارات المستقبل، و بالشهادات المهنية الاحترافية، بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم التقنية وتطبيقات الأعمال، وإبراز دور الكلية التطبيقية في تنمية القدرات البشرية والتهيئة لسوق العمل، و صقل المهارات التدريبية في وقت زمني محدد ويتخلل ذلك عدد من الجلسات الحوارية والإرشادية.وأوضحت الجامعة أن الدورات وورش العمل تحمل نماذج وبرامج تخصصية في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والمحاسبة المهنية وقطاع الأعمال، ومقدمة إلى البرمجة بلغة الجافا، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال، واللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية، ومتطلبات سوق العمل، حيث تأتي هذه البرامج باستعراض العديد من المفاهيم والمجالات ومدى تطبيقها من خلال ورش عمل ولقاءات مكثفة تستمر على مدى 8 أيام.//انتهى//16:22ت م0135