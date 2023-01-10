الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسيات السودانية والسورية والأردنية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، بحوزتهم (228,900) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في خزان شاحنة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //16:23ت م0136