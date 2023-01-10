ليلونغوي 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسوجهت حكومة مالاوي نداءً للحصول على الدعم للمساعدة في مكافحة تفشي الكوليرا الذي أودى بحياة مئات الأشخاص حتى الآن.وقالت الحكومة في بيان لها إن تفشي الكوليرا في مالاوي أصبح حالة وبائية تستدعي تقديم يد العون من المجتمع الدولي لدعم الإمدادات الطبية ومرافق الصرف الصحي بالمدارس.وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في مالاوي عن ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا إلى 704 حالات وفاة و21 ألف مصاب ودعت المواطنين إلى التوجه لمراكز مكافحة الكوليرا بمجرد شعورهم بأعراض الإصابة بها.// انتهى //16:49ت م0141