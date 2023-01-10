الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.// انتهى //16:51ت م0142