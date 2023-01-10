الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واساختتمت منافسات بطولة المنطقة الغربية المؤهلة لبطولة المملكة لكمال الأجسام, التي استضافتها الصالة الرياضية بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بمشاركة 105 لاعبين, وبتنظيم من الاتحاد السعودي لكمال الأجسام.وشهدت البطولة تنافساً قوياً في مختلف الفئات المشاركة للحصول على بطاقات المشاركة في بطولة المملكة للعبة التي ستقام في الرياض نهاية شهر يناير الجاري.ففي فئة "جونيور فيزيك" تأهل كل من عبد الله البشيري, ريان حبيب, جواد بيما, محمد أبكر, إبراهيم الزيلعي, مصطفى إمام, وفي فئة "ماستر فيزيك" تأهل هتان بخاري, حسين السبيعي, ماهر عبيد, عصام سعيد, سامي المالكي, سعيد السواس, وفي فئة "فيزيك 168 " تأهل عبد الله شافعي, عبد الإله الفاطمي, أيمن النجار, عبد الرحيم أحمد, عبد الرحمن بخاري, نافع شيواي, وفي فئة "فيزيك 172" تأهل كل من عبد العزيز التركي, عرفان حافظ, إبراهيم سليماني, أحمد باويان, ياسر السليماني, مهند آدم, وفي فئة "فيزيك 176" تأهل أكرم الحين, عبد الوهاب البحيري, ثامر شلبي, علي المزجاجي, نواف الأنصاري, مجاهد ياسين, فيما تأهل من فئة "فيزيك 180" كل من سعد هاشم, موسى غزواني, علي الشاعري, عمر الزهراني, عصام علي, ماهر سويدان, وفي فئة "فيزيك +180" تأهل طلال هوسه, وعثمان صالح .وفي فئة "جونيور كلاسيك فيزيك" تأهل خالد الحارثي, أسامة حامد, فيصل عباس, عمر الصبحي, حمزة أحمد, رعد القثامي, وفي فئة "كلاسيك فيزيك A" تأهل محمد جعفر, هاني المالكي, علاء آدم, بندر باقادر, فيصل المقعدي, أمير خان, وفي "كلاسيك فيزيك B" تأهل محمد سالم, فيصل الحارثي, عمر منصور, ماجد منصور, يحيى الحارثي, عبد الرحمن مباركي, فيما تأهل من "كلاسيك فيزيك C" ماجد عبد القادر, طارق عمر, أحمد فياض, عمر الكيادي, محمد المظلوم, وفي فئة "كلاسيك فيزيك D" تأهل أيمن سابو , يوسف مطلق المعبدي, وفي منافسات "بناء أجسام 70" تأهل محمد با فقاس, محمد المعبدي, وفي "بناء أجسام 80" تأهل مجاهد الشريف, ناصر رحيم, فهد جنيد, وفي فئة "بناء أجسام 90" تأهل وليد الخضير, أيمن عبد الفتاح, عبد الله العريشي, وفي فئة "ماستر بناء أجسام +80", تأهل كل من هاني حماص, عبد الله فادان, سليم تيسير.// انتهى //17:13ت م0146