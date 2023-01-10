الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسحققت المطية "بطاشة" للإماراتي الشيخ ذياب سيف آل نهيان أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة (الجذاع ) بزمن 9:34:681 دقائق ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: ماجد بن غازي السالمي ، محمد الظاهري ، هجن الشحانية ، موسى عبد العزيز الموسى ، هجن الإنحاد ، هجن سيح السلم ، جابر سالم المري ، محمد غانم الظاهري.// انتهى //17:15ت م0147