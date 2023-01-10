رياضي / المطية "بطاشة" الأسرع في الأشواط الصباحية بسباق الهجن لفئة "الجذاع" في مهرجان الإبل
الثلاثاء 1444/6/17 هـ الموافق 2023/01/10 م واس
الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس
حققت المطية "بطاشة" للإماراتي الشيخ ذياب سيف آل نهيان أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة (الجذاع ) بزمن 9:34:681 دقائق ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.
وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: ماجد بن غازي السالمي ، محمد الظاهري ، هجن الشحانية ، موسى عبد العزيز الموسى ، هجن الإنحاد ، هجن سيح السلم ، جابر سالم المري ، محمد غانم الظاهري.
// انتهى //
17:15ت م
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