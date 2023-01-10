تبوك 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم, الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في منزله بمدينه تبوك للاطمئنان على صحته.ودعا سموه الله العلي القدير أن يمن على الشيخ الخريصي بالصحة والعافية.من جهته أعرب الخريصي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه, داعياً المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //17:32ت م0150