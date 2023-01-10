بانغي 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسلقي عنصران من القوات المسلحة في أفريقيا الوسطى مصرعهما وتعرض اثنان آخران للاختطاف خلال اشتباك مع عناصر تابعة لـجماعة مسلحة شمال غرب البلاد.وأفادت مصادر عسكرية بتعرض موقع للقوات المسلحة بأفريقيا الوسطى بقرية ينغا لهجوم من قبل عناصر مسلحة، مشيرة إلى أنه تم إرسال بعثة عسكرية إلى مكان الحادث لتعقب المهاجمين.// انتهى //17:36ت م0152