جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسناقشت الجلسة الثالثة من فعاليات "إكسبو الحج 2023" سبل تحقيق الجودة والتميز المؤسسي في القطاع الحكومي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن على أُسس ومعايير مبتكرة ترتكز على الاستدامة في جودة المُخرجات من خلال التطبيق الأمثل للتقنيات الرقمية، سعيًا للتحسين والتطوير.وفي جلسة "الجودة والتميز المؤسسي والحكومي" التي تستهدف تسليط الضوء على جهود وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة في خدمة ضيوف الرحمن، أكد الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي الدكتور هادي بن محمد التيجاني، دور الجهود الرقمية التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن لتحقيق التميز والجودة.وشدد على ضرورة تأهيل وتطوير أجيال للتميز الحكومي، موضحًا أن الجيل الرابع من التميز الحكومي هو ما قامت به حكومة المملكة من تبني سياسات موحدة برؤية واضحة لصنع نموذج موحد لقياس الأداء الحكومي من خلا التزام القيادة العليا بها على المستويات كافة.وشهدت الجلسة التي رأستها وكيلة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتورة سمية هاشم حريري، مشاركة المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي الدكتور هزاع بن خلفان النعيمي، التي أشار فيها إلى تبني الحكومات الخليجية للتميز المؤسسي، ومن بينها برنامج دبي للتميز الحكومي.وأشاد بما تقوم به وزارة الحج والعمرة من جهود في سبيل إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، لافتًا الانتباه إلى ما تحظى به المنطقة من دعم حكومي والتشجيع من خلال تقديم الحوافز.// انتهى //17:47ت م0154