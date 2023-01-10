الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة بن عبدالرحمن القيسي، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء التعريف بنشاط الصندوق التنموي، كما تم بحث أوجه الشراكة والتعاون بين الجانبين، والمشروعات التنموية الجارية.وأشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية بالجهود التراكمية للصندوق ومشروعاته التنموية التي أسهمت في دعم الدول النامية حول العالم.// انتهى //17:49ت م0156