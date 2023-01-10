الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأعلنت الأكاديمية المالية إطلاق دليل البرامج التدريبية والشهادات المهنية لعام 2023م، الذي يتضمن عددًا من المسارات التدريبية التي تركز على الأدوار الوظيفية المتنوعة ومستويات الجدارات المختلفة لجميع الوظائف في القطاع المالي وفق الإطار الموحد لجدارات القطاع المالي.ويستعرض الدليل البرامج التدريبية والشهادات المهنية التي تقدمها الأكاديمية المالية خدمة لغايتها لتنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع المالي السعودي عبر قطاعاته الفرعية البنوك ، التأمين ، التمويل ، الأوراق المالية.وأوضحت الأكاديمية المالية أن المسارات التدريبية تسهم في تمكين منسوبي القطاع المالي من خلال اكتساب المعارف والمهارات اللازمة بشكل تصاعدي خلال رحلة التعلم حيث تسند الأكاديمية في تقديمخدماتها إلى الشراكة مع الخبراء الممارسين والجامعات والمعاهد والمراكز التدريبية المرموقة محلياً وإقليمياً ودولياً في جميع المجالات المالية والمجالات الأخرى ذات العلاقة.وأتاحت الأكاديمية التسجيل في برامجها التدريببة وشهاداتها المهنية 2023م من خلال بوابة التسجل: https://fa.gov.sa/ar/services/Pages/training2023.aspx.يذكر أن الأكاديمية المالية إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030 حيث تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، وإلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.// انتهى //17:51ت م0157