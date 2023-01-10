الاحساء 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسدشن أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا اليوم ، خدمة الربط مع تطبيق النفاذ الوطني ( نفاذ) ، بهدف تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة .وأكد مدير إدارة التحول الرقمي المهندس محمد الفقير أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من الخدمات التي سعت الأمانة لتفعيلها، اسهاماً في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين عبر استخدام تقنية المعلومات لتسريع الأعمال وإنهاء المعاملات واستخدام الوسائل التقنية.وبين أن الأمانة أتاحت للمستفيدين من خدماتها خطوات ميسرة للدخول إلى بوابتها الإلكترونية عبر "تطبيق نفاذ" دون الحاجة للدخول باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بالأمانة وإنما يكون عبر الدخول على بوابة أمانة الأحساء وإدخال رقم الهوية ثم الدخول عبر التطبيق وقبول طلب الدخول واختيار رقم الطلب الظاهر في بوابة الأمانة وإدخال الرمز الشخصي في التطبيق واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين لدى الأمانة .//انتهى//17:56ت م0158