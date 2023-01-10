نجران 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأطلقت جامعة نجران ممثلة بقسم الجراحة بكلية الطب ،بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ،فعاليات الملتقى العلمي الثاني لجراحة الأنف والأذن والحنجرة ، بحضور رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة البروفيسور عبدالرحمن بن حجر الغامدي، واستشاري جراحة الأذن بمستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية الدكتور أحمد العرقبي.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، رئيس قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة نجران الدكتور علي الشهري، بأن الملتقى يهدف إلى مناقشة المستجدات في جراحات الأنف و الأذن و الحنجرة، و تبادل الخبرات؛ بما يحقق الأهداف المرجوة للارتقاء بالدراسات العليا ،ضمن برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.//انتهى//18:00ت م0160