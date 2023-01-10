الصياهد 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسحققت المنقية "النادرات" لمالكها فرحان الدوسري المركز الأول في مسابقة نخبة النخبة للون المجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة.ونالت النادرات اللقب بعد تحقيق فردياتها الفوز في 16 مواجهة مع فرديات منقية "مدويات" لمالكها براك الدوسري الذي حلّ وصيفاً.وتعتمد مسابقة "نخبة النخبة" على المواجهات المباشرة بين فرديتين من كل مشارك وتصفية فردية فائزة واحدة في كل مواجهة, حيث يحسم الفوز المشارك بكثرة الفرديات الفائزة في مجموع المواجهات مع المنافس.وتعد مسابقة نخبة النخبة من أقوى المنافسات، ويشارك فيها أجمل مزايين الإبل، حيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات ويتوج فيها الفائز بالمركز الأول ووصيفه فقط، حيث اعتمد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن حثلين في النسخة الحالية "السابعة" جائزة للوصيف في المسابقة وهي كأس ومبلغ 500 ألف ريال.// انتهى //19:06ت م0175