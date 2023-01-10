الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسينطلق مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، في الرياض خلال الفترة 8 - 9 فبراير 2023م بأكثر من 30 ورشة عمل متخصصة في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، يقدمها مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال .ويناقش المؤتمر الذي تُنظمه الهيئة تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، بهدف تعزيز الثقافة الزكوية والضريبية والجمركية، والإسهام في رفع مستوى الامتثال، والتوعية العامة، للمكلفين والعملاء من المستوردين والمصدرين، والباحثين، وجميع المهتمين.ومن أبرز الورش والمبادرات التي ستقدم خلال المؤتمر مبادرة "الفسح خلال ساعتين"، التي تهدف إلى زيادة مرونة العمليات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المرتبطة بالفسح، ومواصلة جهود منظومة الفسح لتيسير التجارة عبر الحدود .وتبرز "الفوترة الإلكترونية"، كأحد أهم الموضوعات التي ستناقش خلال ورش العمل، إلى جانب ورشة عمل متخصصة حول "الأسواق الحرة" لتسليط الضوء على القواعد والشروط التي حددتها الهيئة لإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية بالمملكة، إضافةً إلى ورشة "آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة"، و"الزكاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، و"حساب زكاة مكلفي التقديري"، بالإضافة إلى "رحلة الاستيراد"، و"التجارة الإلكترونية عبر الحدود"، و"منصة سابر".// انتهى //19:07ت م0176