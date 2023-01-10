الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسعادت اليوم, عجلة المنافسات في رالي داكار السعودية 2023، وذلك بإقامة المرحلة التاسعة، والتي انطلقت من الرياض إلى حرض، ولمسافة 686 كلم، منها 328 لمرحلة الربط، و358 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.وتمكّن الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق "البحرين ريد إكستريم"، من الحصول على المرتبة الأولى في هذه المرحلة عن فئة السيارات، مسجلاً 3 ساعات و5 دقائق و14 ثانية، تلاه البرتغالي فايدوتاس زالا سائق فريق "تيلتونيكا ريسينغ"، بفارق 3 دقائق و7 ثوانٍ، فيما أكمل الفرنسي غيرلاين شيشيري سائق فريق "جي سي كيه موتور سبورت"، عقد نجوم هذه المرحلة، بحصوله على المركز الثالث، بفارق 4 دقائق و8 ثوانٍ عن المتصدر.وتعرّض الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق "أودي" الحاصل على لقب رالي داكار 3 مرات لحادث انقلاب، أدى إلى معاناته من آلامٍ في الجانب الأيمن من الصدر، فيما لم يُصب ملّاحه لوكاس كروز بأي مشكلات، إلا أنه أصرّ على استكمال السباق، وانتظار شاحنة المساعدة.وتلقى الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق فريق "أوفر درايف" مشكلة ميكانيكية بعد تجاوزه 18 كلم من البداية، حيث قام زميله في الفريق السعودي يزيد الراجحي بمساعدته، إلا أنه خسر الكثير من الوقت، ليتراجع في الترتيب العام للفئة.وحافظ القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا غازو" على المركز الأول في الترتيب العام، على الرغم من إنهائه هذه المرحلة متأخراً بفارق 11 دقيقة و8 ثوانٍ، فيما صعد البرازيلي لوكاس مورايس سائق فريق "أوفر درايف" للمركز الثاني، وبفارق ساعة و21 دقيقة و57 ثانية، كما تقدّم الفرنسي سيباستيان لوب إلى المركز الثالث في الترتيب، وبفارق ساعة و40 دقيقة و58 ثانية.وحقّق الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس درّاج فريق "هوسكفارنا" اليوم، فوزه الثاني في فئة الدراجات النارية برالي داكار السعودية 2023، وذلك عن فئة الدراجات النارية، بواقع 3 ساعات و18 دقيقة و44 ثانية، فيما وصل الأسترالي توبي برايس درّاج فريق "ريد بُل كيه تي إم" ثانياً، بفارق دقيقة وثانيتين، تبعهما الأمريكي سكايلر هاوز درّاج فريق "هوسكفارنا" ثالثاً، بفارق دقيقتين و57 ثانية.وخرج الإسباني خوان باريدا درّاج فريق "مونستر إنرجي" من منافسات الرالي، وذلك بعد معاناته من آلامٍ في الظهر إثر سقوطه من الدراجة، ما استدعى نقله إلى المستشفى في الرياض جواً، لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية، والاطمئنان على صحته.واستطاع الأمريكي سكايلر هاوز الحفاظ على مركز متصدراً للترتيب العام، بفارق 3 دقائق عن الأسترالي توبي برايس، والذي حصد المرتبة الثانية، فيما تراجع الأرجنتيني كيفين بينافيديس درّاج "ريد بُل كيه تي إم" إلى المرتبة الثالثة، بفارق 5 دقائق و3 ثوانٍ.وتمكّن الليتواني لايسفيداس كانشيوس درّاج فريق "ستوري ريسينغ" من الظفر بالمركز الأول في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، بزمنٍ يبلغ 4 ساعات و20 دقيقة و14 ثانية، فيما حلّ الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو درّاج فريق "دراج أون رالي" في المركز الثاني، بفارق 4 دقائق و23 ثانية، تبعه البرازيلي مارسيلو ميديريوس درّاج فريق "تاجواتور ريسينغ"، بفارق 5 دقائق و22 ثانية.ونجح الفرنسي أليكساندر غيرو من الاستمرار في صدارة الترتيب العام لفئة "الكوادز"، مبتعداً عن الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو صاحب المركز الثاني بساعة و19 دقيقة و39 ثانية، فيما حافظ الأمريكي بابلو كوبيتي درّاج فريق "ديل أمو موتور سبورتس باي موتول" على المرتبة الثالثة، بفارق ساعة و41 دقيقة و9 ثوانٍ عن المتصدر.وأحرز الأرجنتيني ديفيد زيلي سائق فريق "ساوث ريسينغ كان أم"، المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3"، مسجلاً 3 ساعات و38 دقيقة، وبفارق ثانيتين فقط عن البلجيكي غيوم دي ميفيوس سائق فريق "جي رالي تيم"، فيما أتى ميتشل غوثري سائق فريق "أوفرود جيونيور" ثالثاً بفارق 12 ثانية.وعزّز البلجيكي غيوم دي ميفيوس صدارته للترتيب العام، موسعاً الفارق بينه وبين الأمريكي أوستن جونز سائق فريق "ريد بُل أوفرود جونيور" إلى 12 دقيقة و43 ثانية، وزميله في الفريق الأمريكي سيث كوينتيرو، والذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام لهذه الفئة، وبفارق ساعة و13 دقيقة و12 ثانية.وسجّل البولندي إيريك غوكزال سائق فريق "إنرجي لانديا رالي تيم"، الزمن الأسرع في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4"، بواقع 3 ساعات و42 دقيقة و20 ثانية، فيما حلّ الليتواني روكاس باسيوشكا سائق فريق "ريد بُل كان أم" ثانياً، بفارق 46 ثانية، بينما جاء البولندي ميتشل غوكزال سائق فريق "إنرجي لانديا رالي تيم" ثالثاً، بفارق 56 ثانية عن المتصدر.وواصل الليتواني روكاس باسيوشكا صدارة الترتيب العام للفئة، وبفارق 5 دقائق وثانيتين عن البولندي إيريك غوكزال صاحب المركز الثاني، فيما تقدّم الإسباني جيرارد فاريس سائق فريق "ساوث ريسينغ كان أم" إلى المرتبة الثالثة بفارق 9 دقائق و17 ثانية عن المتصدر.وفي فئة الشاحنات، دوّن الهولندي يانوس فان كاستيرين سائق فريق "دي روي" اسمه في المركز الأول لهذه المرحلة، منهياً السباق بزمن 3 ساعات و40 دقيقة و52 ثانية، وبفارق 3 دقائق و6 ثوانٍ عن الهولندي باسكال دو بار سائق فريق "ريوالد داكار" صاحب المركز الثاني، فيما جاء التشيكي ياروسلاف فالتر سائق فريق "تاترا باجيرا زد إم ريسينغ" وذلك بفارق 4 دقائق و21 ثانية عن المتصدر.وتمسّك التشيكي أليس لوبريس سائق فريق "إنستا فوركس لوبريس براغا" بالمركز الأول في الترتيب العام، وبفارق 26 دقيقة و54 ثانية عن الهولندي يانوس فان كاستيرين في المركز الثاني، فيما تراجع الهولندي مارتن فانديبرينك سائق فريق "يورول تيم دي روي" إلى المركز الثالث بفارق 46 دقيقة و8 ثوانٍ عن المتصدر.الجدير بالذكر أن الجولة العاشرة من رالي داكار السعودية 2023م، ستنطلق يوم غدٍ، وذلك من حرض إلى شيبة، ولمسافة 622 كلم، منها 508 كيلومترات لمرحلة الربط، و114 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.// انتهى //19:30ت م0178