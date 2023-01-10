الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأنهت جمعية خيرات لحفظ النعمة مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خلال نسختها السابعة لعام 2022.وأوضحت الجمعية أن عدد الوجبات التي حُفِظت بلغ 59,300 وجبة، استفاد منها 3,232 أسرة، وتم تغطية 1.635 مناسبة، وذلك عبر أسطول بلغ 20 سيارة مجهزة، و70 عاملًا مدربين على جمع وفرز الفائض من الطعام الصالح وإيصاله إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة.وأكد المشرف العام على جمعية خيرات عبدالله السبيعي حرص الجمعية على نشر ثقافة حفظ النعمة بين المشاركين في المهرجان وتعزيز روح التكافل الاجتماعي والارتقاء بالعمل الخيري بصورة احترافية ومميزة, منوهاً في هذا الصدد بتعاون وجهود نادي الإبل, وجميع العاملين بالمهرجان, مقدماً التهنئة باسم الجمعية ومنسوبيها على نجاح الحدث الدولي في نسخته السابعة.// انتهى //19:30ت م0180