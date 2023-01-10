الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسحقّق عبدالمحسن الراجحي المركز الأول في مسابقة نخبة النخبة للون الحمر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، فيما حلّ ابنه نايف الراجحي وصيفاً بالمسابقة.وتعتمد مسابقة نخبة النخبة على المواجهات المباشرة بين فرديتين من كل مشارك وتصفية فردية فائزة واحدة في كل مواجهة حيث يحسم الفوز المشارك بأكثر الفرديات الفائزة في مجموع المواجهات مع المنافس، إذ تُعد من أقوى المنافسات، ويشارك فيها أجمل مزايين الإبل، بحيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات ويتوج فيها فائز ووصيف فقط.// انتهى //19:31ت م0182