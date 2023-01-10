الخرطوم 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسالتقي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم السفير المصري لدى الخرطوم هاني صلاح.وأكد البرهان خلال اللقاء حرص السودان على المضي قدماً في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والسكة الحديد بين البلدين، فضلاً عن تفعيل التجارة البينية.وأوضح السفير المصري في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول أهمية الزيارات المتبادلة للمسؤولين بالبلدين بما يدفع العلاقات إلى آفاق أرحب.وأضاف أن اللقاء تطرق للمبادرة المصرية التي تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية، وأنه تم الاتفاق على أهمية توضيح عناصر المبادرة بصورة أكبر وأوسع للدوائر الرسمية والشعبية.ولفت السفير المصري الانتباه إلى أن المبادرة المصرية تأتي في إطار الدور المصري الذي يهدف الى تعزيز وحدة واستقرار السودان وتحقيق مصالحه وتسهيل الحوار السوداني السوداني.// انتهى //19:41ت م0184