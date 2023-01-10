الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستوج نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ الفائزين بجائزة جستن للتميز في دروتها الثانية، بحضور عدد من خبراء ورجال التربية والتعليم.وتُوج في فئة رواد التربية وعلم النفس الدكتور محمد بن شحات الخطيب من بين 70 مرشحا، وفي فئة رواد الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية الدكتور محمد بن حسن الصائغ من بين 10 مرشحين، حيث نالا درع الاستحقاق والعضوية الشرفية.وفي فئة المبادرات المؤسسية فاز بالمركز الثاني إدارة التعليم بمنطقة القصيم عن مبادراتها "المدرسة المتعلمة" ونالت درع التميز ومبلغ 5 آلاف ريال، فيما تم حجب جائزة المركز الأول، وكذلك حجب فئة المبادرات الفردية، وفي فئة الكتاب المترجم فاز بالمركز الأول كتاب بعنوان "برامج الطفولة المبكرة العالية الجودة ماذا ولماذا وكيف"، ترجمة الدكتورة غادة صالح السدراني, ونالت درع التميز ومبلغ 10 آلاف ريال، وفاز بالمركز الثاني كتاب بعنوان "كيفية استخدام التدريس المتمايز في الفصول المتنوعة دراسيًا"، ترجمة الدكتورة وداد عبدالرحمن أباحسين ونالت درع التميز ومبلغ 5 آلاف ريال.وفاز في فئة البحث العلمي المنشور في المجلة السعودية للعلوم التربوية الدكتور بندر محياء العتيبي عن بحثه بعنوان "تقييم وعلاج سلوك جرح الذات الذي يظهر لدى أطفال اضطراب طيف التوحد".ونال درع التميز ومبلغ 10 آلاف ريال، وفاز الدكتور عبدالله فهد الداود بحائزة البحث العلمي المنشور في المجلة السعودية للعلوم النفسية عن بحثه بعنوان "التحقق من العلاقة بين عتبة تمييز الاتجاه البصري ومستوى سمات التوحد: عينة سعودية"، ونال درع التميز ومبلغ 10 آلاف ريال.وجرى حفل تكريم الفائزين بجائزة جستن للتميز في دورتها الثانية، في مقر الجامعة الرئيس، بحضور عدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من رواد التربية وعلم النفس وأعضاء مجالس إدارة الجمعية السابقة، وعدد كبير من ذووي الفائزين ومعارفهم، والمهتمين بالشأن التربوي والنفسي.وترشح للفوز بالجائزة أكثر من 231 مرشحًا ومرشحةً على 4 فروع، إذ تأتي الجائزة انطلاقًا من مسؤولية الجمعية تجاه تكريم الرواد وتشجيع الباحثين والمؤلفين، وتنشيط حركة التأليف والنشر، ونشر ثقافة التميز والإبداع في المجالين التربوي والنفسي, إلى جانب دعم روح التنافسية في الإنتاج العلمي وتجسيد قيمها وأهدافها في تطوير الفكر التربوي ونشره وتشجيع البحث العلمي في مجالات التربية وعلم النفس.// انتهى //19:51ت م0187