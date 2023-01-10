اقتصادي / غرفة نجران تنظم اجتماعاً مشتركاً مع أمانة المنطقة لتنمية الحركة الاقتصادية
الثلاثاء 1444/6/17 هـ الموافق 2023/01/10 م واس
نجران 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس
عقدت الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالشراكة مع أمانة المنطقة اجتماعاً مشتركاً، تحت شعار "تنمية الحركة الاقتصادية بالمنطقة"، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة هادي اليامي، وأمين عام المنطقة المهندس صالح الغامدي، وأعضاء الجهتين.
وتناول الاجتماع كيفية تنمية الحركة الاقتصادية، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الاستثمارات بالمنطقة ودور الجهتين في خدمة قطاع الأعمال وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وتقديم جميع الإمكانات المتاحة لجذب المستثمرين لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة بالمنطقة في ضوء رؤية المملكة 2030، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
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19:57ت م
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