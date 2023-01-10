نجران 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالشراكة مع أمانة المنطقة اجتماعاً مشتركاً، تحت شعار "تنمية الحركة الاقتصادية بالمنطقة"، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة هادي اليامي، وأمين عام المنطقة المهندس صالح الغامدي، وأعضاء الجهتين.وتناول الاجتماع كيفية تنمية الحركة الاقتصادية، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الاستثمارات بالمنطقة ودور الجهتين في خدمة قطاع الأعمال وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وتقديم جميع الإمكانات المتاحة لجذب المستثمرين لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة بالمنطقة في ضوء رؤية المملكة 2030، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.// انتهى //19:57ت م0188