جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسناقشت جلسة "تأهيل العاملين في الحج"، ضمن جلسات "إكسبو الحج" 2023 ما سخرته المملكة من إمكانيات لتأهيل القدرات البشرية بالمهارات الفنية والإدارية العالية للعمل في منظومة خدمات الحج والعمرة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة لاستقبال أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين بعد إعلان معالي وزير الحج والعمرة عن عودة الأعداد لما كانت عليه قبل جائحة كورونا من جميع أنحاء العالم؛ أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا المداح، حرص الوزارة على إصدار تراخيص تؤهل العاملين لخدمة ضيوف الرحمن، مشددًا على دور الوزارة الفاعل في اختيار الشراكات التي تسعى للتطور وتجويد الخدمات من خلال التدريب اللازم.ورأس الجلسة عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور تركي بن سليمان العمرو، حيث سلطت الضوء على جهود الأمن العام بجميع قطاعاته في تدريب وتأهيل منسوبيها للحفاظ على النظام وتأمين سلامة الحجاج والمعتمرين، وذلك من خلال عرض أهم البرامج التدريبية التي تعمل على تقديمها الإدارة العامة للتدريب بالأمن العام، ودور المعهد النسوي للتدريب لتأهيل الكوادر النسائية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.وتستهدف وزارة الحج والعمرة تطوير ورفع كفاءة العاملين في منظومة الحج والقطاعات الأخرى المشاركة في خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال برامج تدريبية نوعية، بما يسهم في تحقيق الإلمام المعرفي وإكتسابهم المهارات اللازمة والخبرات إدارياً وميدانياً.وأفاد مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء ناصر بن عثمان الناصر، أن برنامج الأمن العام يحمل ٢٩ مقراً، و ٢٤ برنامجا تدريبيا يتضمن تطوير وتأهيل العاملين في منظومة الحج والعمرة في تنظيم الحشود والمراقبة وغيرها من المهام.من جانبه أشار مستشار الموارد البشرية في شركة الخدمات المشتركة بوزارة الصحة الدكتور يوسف بن إبراهيم النملة، إلى جهود الوزارة في تدريب وتأهيل العاملين بمنظومة الحج والعمرة، وإبراز جهود الخدمات الصحية المميزة والعمل التطوعي المقدم لضيوف الرحمن.وعن المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن، أشار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد لتمكين التوطين مهند العيسى، إلى وجود اشتراطات لإصدار تراخيص للمتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن حسب نوع التطوع.فيما أكد المدير العام للتوطين والتدريب بوزارة السياحة بندر بن محمد السفير، أهمية الدورات وورش العمل المتخصصة في الإرشاد السياحي للحجاج والمعتمرين والمقدمة من وزارة السياحة، التي تعمل على تدريب وتوطين الأفراد العاملين بموسم الحج، الأمر الذي يسهم في إثراء الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن.// انتهى //20:05ت م0189