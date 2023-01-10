عرعر 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأعلنت جامعة الحدود الشمالية تأجيل بداية اليوم الدراسي بالجامعة إلى الساعة 9 صباحاً؛ ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء،حتى يوم الخميس القادم في جميع مقرات الجامعة وفروعها.وأوضحت الجامعة، أن ذلك يأتي نظرًا لبرودة الطقس، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجَّه معالي رئيس الجامعة بتأجيل بداية الدوام لموظفي الجامعة،وكذلك المحاضرات الدراسية للطلبة ليومي الأربعاء والخميس 11 - 12 /2023/1م إلى الساعة التاسعة صباحًا، وعليه سيتم تأخير موعد بدء جميع اختبارات منتصف الفصل لمدة ساعة.// انتهى //20:39ت م0193