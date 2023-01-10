أبهـا 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ملتقى "السلامة غاية تتحقق"، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة، وحضور 800 من مديري ومديرات المدارس، ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة وحرّاس الأمن، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم.وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العُمري، خلال اللقاء، على أهميّة الإلتزام بقوانين السلامة في جميع المنشآت التعليمية ومحيطها، للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات في المدارس، مشيراً إلى أهمية التوعية بالسلامة في المرافق التعليمية كافة.بدوره أوضح مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبد العزيز الزهراني، أن السلامة بمفهومها الشامل لا ينبغي أن تنحصر في المنشآت التعليمية وحسب، بل من الواجب على كافة شرائح المجتمع الحرص على اتباع سلوك السلامة في كل مكان، سعياً لحياة آمنة في مجتمع يطبق هذه السلوكيات الإيجابية، مؤكداً على رفع نسبة الوعي بالسلامة في المجتمع بشكل عام، وفي البيئات المدرسية بشكل خاص.من جهته أشار مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة أحمد عبد المتعالي، إلى أن الملتقى يهدف إلى دعم الجهود في تطبيق معايير السلامة، والتعريف بأهميتها وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة والحرص على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.وتضمن الملتقى ثمان أوراق عمل قدم الأولى منها العقيد بشرطة المنطقة عبد الله آل شعثان، أشار خلالها إلى أن السلامة تستوجب تنمية الحس الأمني في نفوس العاملين في هذا الجانب، منوهاً بدور الشرطة في الحفاظ على سلامة المجتمع خاصة المجتمع المدرسي من خلال الوقاية وتلافي وقوع الحوادث الجنائية في المدرسة ومحيطها، وذلك بالشراكة بين الشرطة والعاملين في جانب السلامة بالمدرسة، فيما تطرق العقيد بمرور المنطقة إبراهيم الشهراني في الورقة الثانية إلى دور المدرسة في تطبيق السلامة المرورية، ونشر الوعي لدى الطلاب والطالبات بالإشارات والإرشادات المرورية، إلى جانب التعامل الصحيح مع وسائل النقل المدرسي وربط حزام الأمان، وعدم عبور الطريق حتى يخلو من المركبات.وقدّم الورقة الثالثة الدكتور ناجي الشكرة من مؤسسة مدهل للحراسات الأمنية، تحدث فيها عن دور المؤسسة في تغذية المدارس بالكوادر الأمنية المدربة على ذلك، والورقة الرابعة ألقاها محمد القحطاني من منسوبي جامعة الملك خالد، استهلها بتعريف عن السلامة واشتراطات الوقاية، وجهود الجامعة في ذلك، كما تحدث العقيد محمد الأسمري من إدارة الدفاع المدني في الورقة الخامسة، عن إجراءات السلامة أثناء وقوع الحوادث، واشتراطات السلامة في المدارس والعمل على تحقيقها، كما استعرض المهندس بالشركة السعودية للكهرباء محمد المحسن، في الورقة السادسة، سُبل السلامة في المنشآت وتفادي المخاطر، فيما أشار الإخصائي بهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة حازم عدوس في الورقة السابعة، إلى أهمية إلمام العاملين في المدارس بإرشادات السلامة وطرق الإنقاذ من خلال البرامج التدريبية للمسعفين، وفي الورقة الثامنة أشار فراس عواض من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى توعية الطلاب بالسلامة وبث الرسائل التوعوية من خلال وسائل التواصل المختلفة.//انتهى //20:43ت م0194