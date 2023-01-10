اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الثلاثاء 1444/6/17 هـ الموافق 2023/01/10 م واس
الرباط 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 1.8 %، عند 9.982,54 نقطة.
فقد تقدَّم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.95 % ليستقر عند 797,58 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 2.53 % مسجلاً 757,19 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 150 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 524مليار درهم مغربي.
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21:09ت م
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