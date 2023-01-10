الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسعقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء المعنيين بشؤون التعدين، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر التعدين الدولي المقام برعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض.والتقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وزيرَ الموارد المعدنية والطاقة في جمهورية جنوب أفريقيا جويدي منتاشي، ووزيرَ البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس طارق الملا، ووزيرَ التعدين في جمهورية الأرجنتين فرناندا إبيلا، ووزيرَ التجارة والصناعة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو.وشهدت اللقاءات مناقشة تنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الدول المشاركة في إطار مؤتمر التعدين الدولي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والثروات المعدنية، بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة.كما جرى - خلال اللقاءات- مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع التعدين في المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، التي تتمتع بإمكانات وقدرات تعدينية واعدة، قادرة على سد الفجوة المتوقعة في الطلب المتنامي على المعادن في المستقبل.// انتهى //21:10ت م0200