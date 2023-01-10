جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسكرَّم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عددًا من الجهات المتميزة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بجائزة " لبيتُم " للتميز للعام 1444، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحفيز الجهات العاملة ضمن منظومة الحج والعمرة، بهدف تجويد الخدمات المقدمة، وتسهيل قدوم ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ مما يسهم في إثراء التجربة الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.ويأتي التكريم من قبل الوزارة تقديرًا لتميز مقدمي الخدمات بناءً على نتائج قياس رضا المستفيدين، وما شملته من خدمات رقمية متطورة، والتوعوية والجودة، حيث كرَّم وزير الحج والعمرة 7 فائزين، في عدة مسارات هي: الخدمات الرقمية، وحصل عليها مكتب بعثة شؤون الحج لجمهورية إندونيسيا، ومكتب بعثة شؤون الحج بسلطنة عمان.وضمن مسار أفضل البرامج التوعوية، فاز بها مكتب بعثة شؤون الحج الماليزية، يليها المسار الأخير "أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن": شركة الطيران السعودية، و خدمة النقل للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة في فئة المنافذ الجوية.كما كرَّم معالي وزير الحج والعمرة في فئة المنافذ البرية: منفذ حالة عمَّار، وحصل على الجائزة هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك؛ جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الحج والعمرة "اكسبو الحج 2023"، الذي شهد حضور أكثر من 10 آلاف زائر، ويستضيف أكثر من 60 دولة، ويشارك فيه أكثر من 80 متحدثًا.// انتهى //21:11ت م0201