جيزان 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستشهد محافظات منطقة جازان ، حالياً ، حراكاً "كرنفالياً" لإطلاق مهرجاناتها وفعالياتها السياحية والترفيهية كل على حدة ، برعاية ودعم صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وسموِّ نائبِه صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ويشرف على تنفيذها مجلس التنمية السياحية ومحافظات المنطقة وعدد من الجهات ذات العلاقة.وتشتمل تلك المهرجانات التي ستنطلق تحت مظلة مهرجان " شتاء جازان .. أجمل وأدفا " ، على العديد من الفعاليات الترفيهية و الثقافية والرياضية والشعبية ، وفعاليات الأشخاص ذوي الإعاقة ، وليالي المحافظات، ومهرجان العسل، ومهرجان البُن، ومسابقة الصقور، وفعاليات الشاطئ الرملي، وشاطئ القوز، والواجهة البحرية بمركز الشقيق، ومطل الأمير محمد بن ناصر بالعارضة، وشاطئ الحصيص بجزر فرسان، وشاطئ السهي ، وفعاليات شاطئ بيش.إضافة إلى مهرجان صبيا للتسوق والترفيهي، ومهرجان الدرب السياحي، ومهرجان أبو عريش للتسوق والترفيه، ومهرجان الشقيق السياحي، ومهرجان صامطة الترفيهي , وغيرها من المهرجات التي تتنوع فعالياتها ما بين تسويقية وأخرى ترفيهية وتراثية، وبرامج ثقافية واجتماعية ورياضية وبيئية مستهدفة جميع فئات المجتمع.ويأتي تنفيذ هذه المهرجانات والفعاليات استجابة وتفاعلاً مع ما تشهده المنطقة من حركة سياحية , وإقبالاً متزايداً من قبل الزوار خلال هذه الفترة من العام.// انتهى //21:29ت م0203