جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واساستعرضت جلسات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023" في جلسة "الحلول الرقمية وتقنيات الاتصال والمعلومات في خدمة ضيوف الرحمن"، جهود المملكة في دعم وتمكين القطاعات العاملة في موسم الحج، من خلال توفير منظومة حلول رقمية حديثة وخدمات اتصال مبتكرة؛ تسهيلاً لضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، في ظل ما سخَّرته المملكة من حلول رقمية وتقنيات الاتصال والمعلومات المتطورة لخدمة قطاع الحج والعمرة، بهدف تقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة؛ لتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج ومناسك العمرة بانسيابية ويسر.وتناولت الجلسة التي أدارها وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتخطيط والتحول الرقمي عبدالعزيز بن سليمان المتحمي، بمشاركة نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع اقتصاديات المستقبل الدكتورة مريم بنت عدنان نوح، ونائب رئيس شركة مايكروسوفت العربية للقطاع العام تركي بن حسن باضريس، جهود المملكة في التحول الرقمي خلال جائحة كورونا وتفعيل تقنيات العمل والتعليم عن بعد، إلى جانب أبرز التقنيات الناشئة الداعمة لتسهيل تجربة ضيوف الرحمن المتمثلة في تقنيات إنترنت الأشياء، تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات الواقع المعزز والميتافيرس، وطائرات الدرونز.كما تضمَّنت الجلسة جهود وزارة الحج والعمرة وقطاعاتها في خدمة الحاج والمعتمر، وأهمية الحلول الرقمية في تسريع وصول المملكة لهدف الرؤية المتمثل في استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات ستكون ثرية لتجربة الحاج والمعتمر بدءًا من استخراج التأشيرة، مرورًا بأداء المناسك، وانتهاءً بمغادرته المشاعر المقدسة والمملكة.// انتهى //21:32ت م0205