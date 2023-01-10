باماكو 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسالتقى الرئيس الانتقالي المالي أسيمي غويتا اليوم، وزيرَ الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي يزور مالي لرئاسة الاجتماع التنسيقي لمجموعة الوساطة الدولية.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيه وتفعيله.والتقى وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب، كلاًّ من نظيره رمطان لعمامرة، ووزير المصالحة الوطنية المكلَّف باتفاق السِّلْم والمصالحة العقيد إسماعيل واغي، إضافة إلى ممثلين عن الحركات المالية الموقعة على اتفاق الجزائر، وجرى خلالها بحث التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتفعيله، بالإضافة إلى استعراض جهود إحلال السِّلْم والمصالحة في البلاد.وعقب اللقاءات، رأس الوزير الجزائري اجتماعاً تنسيقياً لمجموعة الوساطة الدولية حول مالي، التي تضم في عضويتها ممثلين عن دول الجوار والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الأممي، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي.وتناول الاجتماع السبل الكفيلة بمرافقة الأطراف المالية نحو تجاوز التحديات الراهنة والعمل على تحقيق نتائج ملموسة في إطار تنفيذ اتفاق السِّلْم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، لاسيما في ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها هذا البلد.//انتهى//21:47ت م0206