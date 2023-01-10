غزة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستوغَّلت عدة آليات وجرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني الغاشم اليوم، جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن سبع آليات وجرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال توغلت شرق بلدة خزاعة، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.في الوقت نفسه، استهدفت زوارق جيش الاحتلال الحربية مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة شمال القطاع، وأجبرتهم على مغادرة البحر.وفي الضفة الغربية، أصيب فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، في بلدة سلواد شرق رام الله.وقالت مصادر محلية: إن مواجهات اندلعت عند المدخل الغربي للبلدة، أطلق خلالها جنود جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين؛ مما أدى إلى إصابة فتى برصاصة مطاطية في الرأس، نقل على إثرها لمركز الطوارئ لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة، إضافة لحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.ولفتت المصادر الانتباه إلى أن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم - ومنذ استشهاد الشاب مجاهد حامد في ديسمبر الماضي- وهو يشدد من إجراءاته التعسفية في البلدة، حيث يغلق مداخلها بشكل مستمر، ويضيِّق الخناق على المواطنين.//انتهى//21:47ت م0207