جاكرتا 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسشاركت جامعة الملك عبدالعزيز في ملتقى خريجي الجامعات السعودية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة 13 دولة، وذلك خلال المدة من ١٠ - ١٢ / ١ / ٢٠٢٣م.وزار ركن الجامعة في المعرض المصاحب للملتقى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، والأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, حيث قدَّم المعرض تعريفاً ببرنامج المنح الدراسية والخدمات والبرامج المقدمة للطلاب الدوليين بالجامعة شمل عروضاً مرئية وكتيبات.ويناقش الملتقى أربعة محاور رئيسة؛ إذْ يناقش المحور الأول جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في بيان مفهوم الوسطية والدعوة إليها والتحذير من التطرف وإيضاح سماحة الإسلام وتوجّه المملكة المعتدل.وتناول المحور الثاني جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في مجال تنمية مجتمعاتهم المحلية وعرض للتجارب والنماذج النّاجحة واستعراض لخبراتهم في هذا المجال.أما المحور الثالث فيناقش دور خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في تنمية علاقات دولتهم مع المملكة العربية السعودية.بينما يتناول المحور الرابع جهود خريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في مجال نشر العلم والمعرفة.وأوضحت رئيسة الجامعة المكلَّفة الدكتور هناء بنت عبدالله النعيم، أن المشاركة في الملتقى تعدُّ فرصة لإبراز جهود الجامعة وجهود المملكة في تعليم الطلاب جميع أنحاء الدول, وتقديم الخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية لهم، حيث تسعى الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة لطلاب المنح الدراسية من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج، بما يحقق الجودة والاحترافية في مختلف الجوانب.// انتهى //22:02ت م0208