الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسرأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وفد وزارة الداخلية في أعمال المؤتمر الـ (46) لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.وتم خلال المؤتمر استعراض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنويًا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من مخاطرها، حيث حصلت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام وحرس الحدود على جائزتي أفضل فيلمين توعويين.وكان المؤتمر الـ (46) لقادة الشرطة والأمن العرب قد عرض مجموعة من الأفلام التوعوية التي أعدها عدد من وزارات داخلية الدول العربية، وتناولت موضوعاتها التوعية الأمنية عن مختلف الظواهر الإجرامية.// انتهى //22:03ت م0209