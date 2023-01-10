عام / التدريب التقني بالحدود الشمالية يعلنُ تأخير المحاضرات التدريبية إلى الـ 9 صباحًا
الثلاثاء 1444/6/17 هـ الموافق 2023/01/10 م واس
عرعر 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تأخير بداية المحاضرات التدريبية ليومي الأربعاء والخميس 18 - 19 / 06/ 1444 هـ، إلى الساعة التاسعة صباحا لجميع منشآت التدريب التقني بالمنطقة، وذلك لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة .
ويأتي ذلك نظراً لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة.
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22:41ت م
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