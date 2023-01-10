عرعر 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تأخير بداية المحاضرات التدريبية ليومي الأربعاء والخميس 18 - 19 / 06/ 1444 هـ، إلى الساعة التاسعة صباحا لجميع منشآت التدريب التقني‬ بالمنطقة، وذلك لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة .ويأتي ذلك نظراً لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة.// انتهى //22:41ت م0214