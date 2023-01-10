الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسيستعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية، الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين من خلال استقبال المكالمات الأمنية والإنسانية عبر رقم الطوارئ (911)، والتشرف بخدمتهم بعدة لغات، وذلك ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" المقام في محافظة جدة خلال المدة من 16 - 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 - 12 يناير 2023م.ويقدم المركز لزوار جناح وزارة الداخلية شرحًا عن الخدمات الأمنية والإنسانية وآلية استقبال المكالمات عن طريق منظومة اتصال أمنية متكاملة، والإسهام الفعال في جودة حياة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، وخدمة ضيوف الرحمن على مدار (24) ساعة، والرد على مكالماتهم بزمن قياسي لا يتجاوز ثانيتين، وترحيلها للجهات ذات العلاقة بما لا يتجاوز (45) ثانية لكل مكالمة، إضافة إلى استعراض منظومة كاميرات المراقبة في الطرق الحيوية والميادين، وتخصيص ركن "عيش التجربة" الذي يحاكي آلية العمل داخل المركز.يذكر أن وزارة الداخلية تشارك بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال استعراض خدمات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات أبشر وميدان وبنان، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، وإسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن من خلال مبادرة طريق مكة.// انتهى //22:43ت م0215