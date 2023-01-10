نيويورك 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسدعت منظمة الصحة العالمية إلى تضافر الجهود في سبيل القضاء على جائحة كورونا.وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا الدكتور هانز هنري كلوغ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ،أن متغيرات فيروس كورونا المنتشرة في الصين شوهدت بالفعل في أوروبا وأماكن أخرى، مشيراً إلى أن الزيادة المستمرة في الصين لا يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الوضع الوبائي بالنسبة لكوفيد-19 في المنطقة الأوروبية.وطالب بضرورة إعادة الاستثمار بشكل عاجل في المراقبة الجينية والفيروسية المعززة وإعادة الالتزام بها.//انتهى//22:55ت م0217