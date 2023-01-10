المدينة المنورة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية، حفل جائزة الشيخ إبراهيم جليدان -رحمه الله - السنوية للتفوّق الدراسي لأبناء الجمعية وبناتها في دورتها الرابعة والتي تأتي في إطار العناية بدعم المسيرة التعليمية لأيتام المدينة المنورة، وتحفيز المتفوقين منهم في مختلف المراحل الدراسية.وخلال الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة، الفائزين في الجائزة بفروعها الخمس والتي تشمل كافة المراحل الدراسية للتعليم العام، معرباً سموه عن اعتزازه بالمستوى التعليمي الذي حققه الفائزين والفائزات، مقدماً لهم التهنئة، مؤكداً على الاستمرار في الاجتهاد والمثابرة لمواصلة مسيرة التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.واستُهل الحفل السنوي للتفوّق الدراسي، بمشاهدة الحضور عرضاً مرئياً لمسيرة جائزة الشيخ إبراهيم جليدان للتفوّق الدراسي لأبناء وبنات جمعية تكافل، حيث استُعرضت محاور الجائزة وجوائزها التي يصل مجموعها إلى 75 ألف ريالاً.إثر ذلك، تحدّث عدد من الفائزين عن تجربتهم الدراسية، ودور الجائزة في تحفيزهم وأثرها على مسيرتهم التعليمية.ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن برامج نادي تكافل الاجتماعي خلال العام 2022م ومنظومة خدماته التعليمة والتربوية والترفيهية الموجهة لـ 4251 مستفيد، وتهيئة 9165 فرصة للمشاركة من خلال 450 فعالية منفذة بالإضافة إلى تنظيم 172 ورشة تدريبية وتقديم 648 حصة تعليمية للأبناء والبنات المستفيدين من خدمات جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام.في حين ألقى عضو مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية المهندس قيس جليدان، كلمة الجائزة تحدث عن مسيرتها الناجحة -بفضل الله وتوفيقه- ثم بدعم ورعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وبتعاون ومتابعة فريق العمل في تكافل وحرص ومثابرة أبناءنا وبناتنا الذين حقق 39 منهم هذا العام الدرجة الكاملة 100%، وأضاف، قفزت أعداد المتفوقين المرشحين للجائزة من 312 متفوقاً في الدروة الأولى للجائزة ليصل إلى 1345 طالباً وطالبة في الدورة الحالية، ومواكبة زيادة أعداد الفائزين حيث وصل العدد في الدورة الرابعة إلى 84 فائزاً.من جهته، قدّم أمين عام جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور عبد المحسن الحربي، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته ورعاية سموه لكافة احتياجات الأيتام ودعمه الكريم لمسيرتهم التعليمية وتشجيعه المستمر للمبادرات المجتمعية الهادفة التي تسهم في رعاية الأيتام وتحفيزهم، مُشيراً إلى أن جائزة الشيخ إبراهيم جليدان -رحمه الله- السنوية للتفوق الدراسي تمثل نموذجًا مميزاً للدعم الذي تحظى به تكافل من المجتمع والتعاون المستمر من الجميع لرعاية الأيتام على مستوى منطقة المدينة المنورة.// انتهى //22:56ت م0218