العلا 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستفقد قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، الأعمال الإدارية والميدانية للقوة الخاصة للأمن والحماية، وذلك في زيارة للقوات داخل نطاقها الإشرافي بمحافظة العلا والمراكز التابعة لها.ونقل اللواء الفايز، لضباط وأفراد القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العلا، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات، والإسهام في دفع عجلة التنمية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:03ت م0219