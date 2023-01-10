الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الرائد وضيفه الهلال في إطار الجولة الـ 15 من منافسات دوري روشن السعودي والتي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.سجل للهلال اللاعب حمد اليامي عند الدقيقة 25، فيما سجل للرائد اللاعب يحيى سنبل عند الدقيقة 76.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الرائد للنقطة 16 في المركز العاشر، فيما رفع الهلال رصيده النقطي لـ 26 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //23:13ت م0220