الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسعاود المنتخب السعودي اليوم تدريباته في البصرة، بعد مباراته أمام منتخب العراق أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي 25.وجرى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى، والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا في الملعب بمقر إقامة البعثة، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب البصرة الدولي، طبّقوا خلالها مرانًا على الإنهاء من خلال الكرات العرضية، أعقبه مناورة مصغّرة.ويواصل الأخضر غدًا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب عمان بعد غدٍ الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس الخليج.// انتهى //23:38ت م0223