الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، اجتماعا مع معالي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس طارق الملا، وذلك لمتابعة سير الأعمال في الموضوعات المشتركة في مجال الطاقة.وبحث الجانبان أوجه تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الطاقة، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين.// انتهى //00:48ت م0003