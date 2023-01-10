نيويورك 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 186.45 نقطة، بما يعادل 0.56%, ليغلق عند 33704.1 نقاط، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 106.98 نقطة أو 1.01%, ليغلق عند 10742.63 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 27.16 نقطة أو 0.70%, ليغلق عند 3919.25 نقطة.‏// انتهى //01:04ت م0004