الرباط 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسانطلقت بمدينة الدار البيضاء مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ 13 لمهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب.وأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم المالك في كلمته خلال حفل بهذه المناسبة أهميه دور المسرح العربي وجدراته أمام المسرح العالمي، لما له من جرأة وثراء وتنوع.وقال: إن المسرح العربي هو وريث لأدب الحكاية العربية، مشيراً إلى تنوعه إلى أنماط متعددة منها السياسي والاجتماعي والتعليمي، إلى جانب مسرح الطفل والمسرح الشعري.وأبدى في كلمته استعداد الإيسيسكو للتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، وغيرها من المؤسسات المعنية بدعم المسرح لتعزيز حضوره والإسهام في تجاوز تحدياته.ويشارك في هذا المهرجان الذي يستمر حتى 16 يناير الحالي، حوالي 500 من المسؤولين والفنانين، و12 فرقة مسرحية من الدول العربية ستقدم عروضها للتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان.// انتهى //01:04ت م0005