الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسانطلق مساء أمس اللقاء التعريفي والبرنامج التأهيلي للتقدم على جائزة العاملين مع الشباب التي تُعنى بتحفيز وتطوير العاملين مع الشباب وتنميتهم.وأكد عضو اللجنة الفنية للجائزة المهندس بندر القحطاني أهمية استغلال طاقة الشباب، مبينا أنهم يمثلون في المملكة ما نسبته 36% من إجمالي السكان، وهو ما يضعهم محط اهتمام وعناية من قبل صناع القرار في المملكة.وتطرق القحطاني إلى آلية البناء الاستراتيجي وأهداف وقيم الجائزة، مشددا على أنها تُولي حوكمتها أهمية بالغة، خاصة أنه يُشرف عليها مجلس أمناء يقوم بدور فاعل في التشريع والمتابعة ووضع السياسات.وأعلن القحطاني عن فتح باب التقدم للجائزة وحتى 11 رجب 1444هـ الموافق 2 فبراير 2023م، مبينا آلية وطريقة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للجائزة.يذكر أن هذه الجائزة دشنها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال رعايته للدورة الثانية من منتدى العاملين مع الشباب. وانطلقت دورتها الأولى بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، وأوقاف علي بن عبدالعزيز الضويان وبجوائز تقدر بـ 500 ألف ريال.// انتهى //02:01ت م0006