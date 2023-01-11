مدريد 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستعرضت إسبانيا والسنغال آفاق تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات مع التركيز بشكل خاص على تكثيف التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية واحترام سلامة المهاجرين وكرامتهم.جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ونظيرته السنغالية أيساتا تال سال عقب اجتماعهما في مقر وزارة الخارجية الإسبانية في مدريد أمس الثلاثاء لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية.وقال وزير الخارجية الإسباني إن البلدين يدعمان ويعملان من أجل هجرة نظامية وقانونية ومنظمة، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية السنغالية اجتمعت مع وزير الداخلية الإسباني خوسيه لويس اسكيبا لبحث سبل التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وملاحقة الشبكات التي تستغل شباب أفريقيا وتعرض حياتهم للخطر.وذكرت وزيرة الخارجية السنغالية من جانبها أن حكومة بلادها أطلقت آليات لمكافحة الهجرة غير القانونية ولمراقبة السواحل ولملاحقة جميع الأنشطة الإجرامية التي تستغل المهاجرين وتدمر مستقبل الأفراد، موضحة ضرورة تعميق التعاون مع دول المقصد للتصدي المسؤول لتلك الظاهرة مع التأكيد على احترام كرامة المهاجرين وسلامتهم.// انتهى //02:20ت م0007