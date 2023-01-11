واشنطن 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الثلاثاء القمة العاشرة لقادة أمريكا الشمالية في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي لبحث سبل التوصل إلى رؤية مشتركة للقارة.وقال البيت الأبيض في بيان إن القمة تعزز شراكاتنا وتقدم أولوياتنا المشتركة، مشيرا إلى أن القادة يبحثون خلالها عددا من الملفات منها صناعة أشباه الموصلات والهجرة غير النظامية والقضايا المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.وأكد البيان أن بلدان أمريكا الشمالية ستكون من خلال العمل معا أكثر قدرة على مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ وجائحة كورونا والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود والمخدرات.وأضاف أن الدول الثلاث ستعمل على تعميق التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية والابتكار والصمود، مشيرا إلى أنها ستنظم أول منتدى ثلاثي لأشباه الموصلات لتكييف السياسات الحكومية وزيادة الاستثمار في سلاسل توريد أشباه الموصلات عبر أمريكا الشمالية.وأوضح البيان أن القادة الثلاثة التزموا خلال القمة بمكافحة أزمة المناخ من خلال الالتزام بخفض انبعاثات الميثان من قطاع النفايات الصلبة والصرف الصحي بنسبة %15 عن مستويات عام 2020 على الأقل بحلول عام 2030 م، إضافة إلى مجهودات في مجال التخفيف من هدر الأغذية.وذكر بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستواصل دعم توسيع المسارات القانونية والتدابير الإنسانية الأخرى لمعالجة الهجرة غير النظامية في المنطقة، كما التزمت بتنسيق الإجراءات والاستراتيجيات لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر التي تمثل تهديدا مشتركا لهذه الدول.// انتهى //04:13ت م0009