رام الله 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين في حملة مداهمات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم بعد اشتباكات مسلحة ومواجهات في مدينة نابلس.واقتحم جنود إسرائيليون نابلس مما أدى لاشتباكات مع الفلسطينيين استمرت لعدة ساعات. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا ( 20 عاما ) نقل لمستشفى جراء إصابة خطيرة بالرأس.// انتهى //07:39ت م0015