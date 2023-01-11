نيويورك 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسوقّعت سلطنة عُمان وكومنولث جزر الباهاما بنيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقًا من علاقات التعاون والصداقة القائمة بينهما.وقّع البيان نيابة عن حكومة سلطنة عُمان مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور محمد بن عوض الحسان، وعن حكومة كومنولث جزر الباهاما مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ستان أودوما سميث.// انتهى //07:44ت م0016